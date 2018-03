Na Novi pošti nocoj premiera raziskovalno-dokumentarne predstave 6

Ljubljana, 31. marca - Na Novi pošti bo zvečer premiera predstave Žige Divjaka z naslovom 6. Gradi na resničnih dogodkih, ki so se zgodili februarja 2016 v Kranju. V tamkajšnjem dijaškem domu bi morali namestiti šest mladoletnih prosilcev za azil, a do tega po burnem odzivu staršev, občine, krajevne skupnosti in nekaterih profesorjev bližnje gimnazije ni prišlo.