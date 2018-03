Primorske novice: Četverici za prevežanje ilegalcev skupaj 34 mesecev zapora

Koper, 30. marca - Štirje srbski državljani, ki so konec lanskega leta prek meje s Hrvaško nezakonito pripeljali osem ilegalnih prebežnikov, so si prislužili skupno 34 mesecev zapora, danes poročajo Primorske novice. Prebežniki iz Pakistana so organizatorjem za pot iz Srbije do Italije plačali od 3000 do 4000 evrov.