Januarja 249.000 turističnih prihodov in 686.000 prenočitev

Ljubljana, 30. marca - V turističnih nastanitvenih objektih so januarja našteli skoraj 686.000 turističnih prenočitev in več kot 249.000 prihodov turistov, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada. Največ prenočitev so v prvem letošnjem mesecu zabeležili v zdraviliških in gorskih občinah. Tuji turisti so ustvarili 60 odstotkov januarskih prenočitev.