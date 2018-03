Morje bo danes in v soboto poplavilo nižje dele obale

Ljubljana, 30. marca - Danes bo morje v času večerne plime med 19. in 23. uro poplavilo nižje dele obale predvidoma v višini okoli 20 centimetrov, v soboto v času jutranje in večerne plime pa okoli 10 centimetrov, so opozorili na Agenciji RS za okolje. Ljubljanica se bo danes in v soboto v manjšem obsegu razlivala na Ljubljanskem barju.