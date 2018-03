Metliška Beti četrtič zapored pozitivno, lani končala prisilno poravnavo

Metlika, 30. marca - Metliška Beti, ki je bila med letom 2013 in lanskim oktobrom v postopku prisilne poravnave in prestrukturiranja, je lani dosegla skoraj 9,8 milijona evrov prodaje in s tem za odstotek zaostala za primerljivim predlanskim izidom. Hkrati je ustvarila nekaj več kot 110.000 evrov čistega dobička oz. približno štiri petine tega manj kot predlani.