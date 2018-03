V Turčiji v avtobusni nesreči mrtvih več migrantov

Ankara, 30. marca - V nesreči avtobusa na vzhodu Turčije je umrlo 17 ljudi, 36 ljudi je bilo ranjenih. Nesreča avtobusa, ki je prevažal nezakonite migrante, se je zgodila v četrtek zvečer. Avtobus je trčil v drog za razsvetljavo in nato zagorel. Na avtobusu so bili migranti iz Irana, Pakistana in Afganistana.