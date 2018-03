Skupina Triglav letos načrtuje med 80 in 90 milijoni evrov dobička

Ljubljana, 30. marca - Skupina Triglav je lani po revidiranih podatkih ustvarila 84,4 milijona evrov dobička pred davki. To je 11 odstotkov manj kot predlani, a več od načrtov, postavljenih med 70 in 80 milijoni evrov. Skupina letos načrtuje dobiček pred davki v višini od 80 do 90 milijonov evrov ter povečanje bruto premije, ki je lani dosegla milijardo evrov.