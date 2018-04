Metropolitanska opera bo izvedla opero za malčke

New York, 1. aprila - Metropolitanska opera v New Yorku cilja na najmlajše občinstvo. Pripravlja namreč opero za malčke, da bi ugotovila, kako se odzivajo na glasbo in petje. Štiridesetminutna predstava, poimenovana BambinO, bo na sporedu od 30. aprila do 5. maja. Premierno so jo izvedli lani v angleškem Manchestru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.