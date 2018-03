V Gledališču Glej premiera Gilgalovanja

Ljubljana, 30. marca - V Gledališču Glej bo drevi ob 20. uri premiera dogodka Gilgalovanje. Kot so zapisali v gledališču, so režiserka Tjaša Črnigoj ter igralca Rok Kravanja in Andraž Jug v Gilgalovanju starodavni Ep o Gilgamešu uporabili kot poligon za srečanje s sodobnimi gilgameševskimi junaškimi maskami ter soočenje s tistim, kar je pod njimi zgolj človeškega.