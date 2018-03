Velikonočni konec tedna tudi v znamenju zastojev proti Hrvaški

Ljubljana, 30. marca - Pred nami je velikonočni konec tedna, ko se na ceste odpravi več ljudi kot običajno. V smeri proti večjim turističnim krajem in Hrvaški že nastajajo zastoji. Tako je na koncu podravske avtoceste in naprej proti mejnemu prehodu Gruškovje približno dva kilometra in pol dolg zastoj. Policija priporoča uporabo manj obremenjenih mejnih prehodov.