Tedenski pregled - Slovenija od 30. 3. do 5. 4.

Ljubljana, 6. aprila - Pred volitvami vlada in DZ hitita s sprejemanjem odločitev, vznikajo nove stranke in strankarske povezave. Kot kaže, je kljub prizadevanjem zunanjega ministra in predsednika DZ v vodo padlo priznanje Palestine. Vzpodbudna je novica o prvem presežku v slovenskih javnih financah po osamosvojitvi. Na avtocestah so vzpostavili elektronsko cestninjenje.