Celjani v ligi IHL končali na drugem mestu

Zagreb, 30. marca - S sinočnjo drugo finalno tekmo se je končala sezona regionalnega hokejskega tekmovanja v mednarodni ligi IHL. V finalu so bili boljši igralci druge ekipe zagrebškega Medveščaka, ki so z 2:0 v zmagah premagali ECE Celje, na drugi tekmi v četrtek na domačem ledu so slavili s 7:3.