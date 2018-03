Mihael Žgank najboljši športnik Žalca

Žalec, 29. marca - V organizaciji Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec in Zveze športnih društev Občine Žalec pod pokroviteljstvom Občine Žalec so danes podelili nazive najboljšim športnikov v občini Žalec. Naslov najboljšega športnika je prejel judoist Mihael Žgank, pri dekletih je najuspešnejša športnica za leto 2017 karateistka Kiti Smiljan.