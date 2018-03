Newyorške borze v zelenem, Nasdaq okreval

New York, 29. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v zelenem. Pozornost vlagateljev je bila usmerjena predvsem na delnice tehnološkega sektorja, ki so bile v sredo pod velikimi pritiski. Vlagatelji ostajajo pozorni tudi na podatke o inflaciji, ki bodo vplivali na prihodnje odločitve ameriške centralne banke.