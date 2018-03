Najboljši zaposlovalci leta 2017 Intera, RLS in A1

Ljubljana, 29. marca - Zmagovalci 11. medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit in s tem najboljši zaposlovalci 2017 so A1 v kategoriji velikih podjetij, RSL merilna tehnika v kategoriji srednjih podjetij in Intera v kategoriji malih podjetij. Nagrade so podelili danes, podelila jih je ministrica za delo Anja Kopač Mrak, ki opravlja tekoče posle.