Ministrstvo bo v najkrajšem možnem času poiskalo v.d. ravnatelja ljubljanske Opere

Ljubljana, 29. marca - Ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana Peter Sotošek Štular je podal svoj odstop. Na ministrstvu za kulturo so se, kot so povedali za STA, z njegovo odstopno izjavo seznanili danes. Ministrstvo bo v najkrajšem možnem času poiskalo vršilca dolžnosti, ki bo delo opravljal do nastopa novega ravnatelja, za katerega je trenutno še v teku razpis.