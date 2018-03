Slabo vreme zamaknilo državno prvenstvo na Krvavcu

Krvavec, 29. marca - Slabo vreme je prekrižalo načrte organizatorjem preostalih tekem državnega prvenstva v alpskem smučanju na Krvavcu. Na Krvavcu so od sobote izpeljali slaloma, veleslaloma in smuka. Superveleslaloma in slaloma, ki bosta skupaj s superveleslaloma štela tudi za državna naslova v kombinaciji, pa bodo, če bo vreme dopuščalo, izpeljali 8. in 9. aprila.