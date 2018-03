Mladi naklonjeni znižanju starostne meje volilne pravice na 16 let

Ljubljana, 29. marca - Mladi so naklonjeni znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice z 18 na 16 let, hkrati opozarjajo na nujnost uvedbe državljanske vzgoje v srednjih šolah, je glavna misel z mednarodne konference v okviru projekta o smiselnosti nižanja starostne meje za volitve. Ni jih strah volitev, a ne vedo, kaj pomeni biti aktiven državljan, so menili.