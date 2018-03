Mariborski svetniki potrdili nov postopek prodaje Farmadenta

Maribor, 29. marca - Mariborski mestni svetniki so danes z enim glasom razlike potrdili nov postopek prodaje družbe Farmadent. Čeprav so bila stališča o nujnosti prodaje tega dobičkonosnega podjetja, ki se ukvarja z grosistično prodajo zdravil in medicinskih pripomočkov, še vedno različna, so večinsko soglašali z novo časovnico prodaje.