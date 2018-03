Vlada sprejela prvi šestletni načrt vlaganj v prometno infrastrukturo

Ljubljana, 29. marca - Vlada je na današnji seji sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023. Gre za prvi šestletni načrt vlaganj. Na področju državnih cest je vključenih 831 obstoječih projektov, od tega 136 novih, ki so del sprejetega proračuna za leti 2018 in 2019. Letos je za te projekte predvidenih 230 milijonov evrov.