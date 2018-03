Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske z donacijami do novega vozila

Velenje, 29. marca - Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je danes na prireditvi v Velenju v uporabo prevzelo novo kombinirano vozilo, za katerega so sredstva zbirali z akcijo Kar me ovira - me motivira. Vozilo stane 45.360 evrov, zadnjih okoli 7000 evrov, kolikor jim še manjka, bo dodatno zagotovila Mestna občina Velenje, ki je že prispevala 5000 evrov.