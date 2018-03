Stepišnik, Zupaničeva in Steinbuch kršili kodeks Društva novinarjev Slovenije

Ljubljana, 29. marca - Častno razsodišče DNS je ugotovilo, da sta odgovorni urednik in novinarka Večera Matija Stepišnik in Jelka Zupanič kršila novinarski kodeks, ker ob objavi prispevka z obtožbami na račun Anuške Delić nista pridobila njenega odziva. Kodeks je s prispevkom o novi radijski mreži kršil tudi odgovorni urednik Portala Plus Dejan Steinbuch.