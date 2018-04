Na Univerzi v Aberdeenu se je skrivala Canalettova umetnina

Aberdeen, 1. aprila - Univerza v Aberdeenu je pred več kot 150 leti v dar dobila sliko, na kateri so upodobljeni ostanki rimskega templja, za katero vse do danes niso bili prepričani, da pripada italijanskemu umetniku Canalettu (1697-1768). Po ocenah poznavalcev bi lahko bila vredna med milijon in pol in dvema milijonoma funtov.