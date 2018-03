Pogrešan je Zoran Stević iz Ljubljane

Ljubljana, 29. marca - Svojci od petka pogrešajo 38-letnega Zorana Stević iz Ljubljane. Je suhe postave, visok okoli 180 centimetrov in koščenega obraza. Kaj ima oblečeno, pa ni znano. Policisti so na podlagi zbranih obvestil in ugotovljenih okoliščin pogrešitve že izvedli iskalne akcije, ki pa so bile do sedaj neuspešne, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.