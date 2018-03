Indeks na Ljubljanski borzi izgubil pol odstotka

Ljubljana, 29. marca - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes izgubil pol odstotka. Navzdol so ga potisnile predvsem delnice Krke, ki so predstavljale več kot tretjino skupnega prometa na borzi, ki je dosegel 1,13 milijona evrov. Krkine delnice so izgubile malo več kot odstotek, v prvi kotaciji so se pocenile še delnice Luke Koper, Zavarovalnice Triglav in Petrola.