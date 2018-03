Občinam pisna opozorila glede neskladnosti splošnih aktov

Ljubljana, 29. marca - Ministrstvo za javno upravo je med letoma 2013 in 2017 opravilo sistematične nadzore občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah v državi. Vsem občinam so bila izdana pisna opozorila, občine pa so v povprečju uskladile predpise v enem letu. Po mnenju ministrstva je tak rok sprejemljiv.