Janoš Kern novi državni svetnik

Ljubljana, 29. marca - Državni svet bo odslej deloval v popolni sestavi. Elektorji so namreč na današnjem volilnem zboru za novega državnega svetnika, ki bo predstavljal področje kulture in športa, izvolili direktorja ustanove Imago Sloveniae Janoša Kerna, so sporočili iz DVK. DS bo njegov mandat predvidoma potrdil na aprilski redni seji, so za STA pojasnili v DS.