V Slovenia Eco resortu predali namenu lovsko opazovalnico

Kamnik, 29. marca - V Slovenia Eco resortu v Godiču so danes predali namenu največjo lovsko opazovalnico na svetu, ki so jo postavili jeseni. "Na 18 metrov visoko opazovalnico, ki bo služila kot razgledna točka, se je povzpelo 212 ljudi. Ta podatek gre v Guinessovo knjigo rekordov in bo dopolnil vlogo za vpis," je za STA povedal direktor Eco resorta Matjaž Zorman.