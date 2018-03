Vlada določila novo višino nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč

Ljubljana, 29. marca - Vlada je določila novo višino nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoč. Po novem bo nadomestilo za invalidnost znašalo 382,32 evra, dodatek za tujo nego in pomoč za invalide, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb 212,40, za tiste, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, pa 106,2 evra.