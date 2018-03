Z avtomobilom poskušal zapeljati v francoske vojake

Pariz, 29. marca - Na jugovzhodu Francije je danes neznanec poskušal zapeljati v skupino vojakov, ki so bili na jutranjem teku v bližini vojašnice v kraju Varces-Allieres-et-Risset blizu Grenobla. Pri tem ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz francoske vojske. Predrznega voznika so medtem že aretirali.