Z akcijo Čisto veselje bodo počitnice omogočili 80 otrokom

Maribor/Ljubljana, 29. marca - Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje je v okviru projekta Botrstvo v Sloveniji letos že tretjič pripravila akcijo Čisto veselje in danes na sedežu družbe Gorenje Surovina v Mariboru opravila predajo zbranih sredstev. S pomočjo posameznikov in podjetij so zbrali skoraj 40.000 evrov, s katerimi bodo počitnice omogočili več kot 80 otrokom.