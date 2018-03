Ljubljana, 29. marca - Vlada ne bo sodelovala v referendumski kampanji o zakonu o drugem tiru, je danes pojasnil premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. Vlada v skladu z odločbo vrhovnega sodišča na "tako absurden način" ne more in ne sme sodelovati v kampanji, je dejal Cerar, ki bo sicer v kampanji sodeloval sam, in sicer kot državljan in predsednik SMC.