Mariborski policisti prijeli vlomilca v gostinske lokale

Maribor, 29. marca - Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 34-letnega Mariborčana, ki ga sumijo najmanj šestih vlomov v gostinske lokale na območju mesta. Osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi podobnih kaznivih dejanj, so s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, ta pa je zanj odredil pripor.