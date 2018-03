ZNP kritičen do zavrnitve oglasov Reporterja na RTV Slovenija

Ljubljana, 29. marca - Pri Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) obsojajo ravnanje odgovornih na RTV Slovenija, kjer so v zadnjem času že večkrat po mnenju ZNP "povsem neutemeljeno" zavrnili predvajanje oglasov za politični tednik Reporter, tudi za zadnjo številko. Na RTV odgovarjajo, da bi z objavo zadnjega oglasa kršili poklicna merila in načela novinarske etike.