V kuhinjskem požaru v Ljubljani poškodovana ena oseba

Ljubljana, 29. marca - Ljubljanske policiste so danes okrog 9.30 obvestili, da je zagorelo v večstanovanjski stavbi v Avsečevi ulici v Jaršah. Po doslej zbranih podatkih je zaradi pregretja olja na štedilniku zagorelo v kuhinji. Eno poškodovano osebo so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, so za STA pojasnili na ljubljanski policijski upravi.