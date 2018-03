Odpoklic držal za dude Nattou

Ljubljana, 29. marca - Distributer Tosama je iz prodaje odpoklical držala za dude Nattou belgijskega proizvajalca Jollymex NV. Vozel na vrvici teh silikonskih držal se lahko razveže in majhne kroglice so dostopne otroku, kar lahko povzroči zadušitev.

Serijske oznake izdelkov so 41715, 41716, 41717, 41718, 41719, 41720, 41721, 41722, 41723 in 41724. Distributer kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, če pa to ni mogoče, naj ga zavržejo, so še sporočili iz Tosame.