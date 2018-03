Sedemnajstletnik ob poskusu ropa povzročil hudo poškodbo

Ljubljana, 29. marca - Bežigrajski policisti so preiskali poskus ropa, ki ga je osumljen 17-letni Ljubljančan. Zoper njega so na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa ropa, povzročitev lahke in hude poškodbe. Osumljenega so že obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja, so danes sporočili s PU Ljubljana.