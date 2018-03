Vlada sprejela prvi šestletni načrt vlaganj v prometno infrastrukturo

Ljubljana, 29. marca - Vlada je na današnji seji sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023. Gre za prvi šestletni načrt vlaganj, v katerega je vključenih 831 obstoječih projektov, od tega 136 novih, ki so vključeni v predlog proračuna za leti 2018 in 2019. Letos je za te projekte predvidenih 230 milijonov evrov.