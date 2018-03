Inštitut za varovanje zdravja za zmernost pri praznični mizi

Ljubljana, 29. marca - Prehrana med prazniki ne vpliva pomembneje na povečanje telesne teže in nima drugih dolgoročnih posledic za zdravje. Večjo pozornost pri prehrani pa je treba nameniti bolnikom, ki se morajo držati predpisanega načina prehranjevanja, so pred velikonočnimi prazniki opozorili na NIJZ in pozvali k zmernosti pri mizi.