Platini po skoraj dveh letih prekinil silenzio stampa

Pariz, 29. marca - Nekdanji francoski nogometni zvezdnik in predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Michel Platini, ki si je zaradi podkupnin prislužil osemletni suspenz delovanja v nogometu, je po skoraj dveh letih prekinil silenzio stampa in se za francoski tednik Marianne na dolgo in široko razgovoril. Prepričan je, da bo dokazal svoj prav in opral svoje ime.