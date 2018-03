Odstopil ravnatelj ljubljanske Opere Peter Sotošek Štular

Ljubljana, 29. marca - Ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana Peter Sotošek Štular je podal svoj odstop. Kot je zapisal v odstopni izjavi, hiše ne zapušča z lahkim srcem, vendar pa so nekatere stvari postale "preveč moteče". Pri tem navaja "škandalozno ignorantski odnos ministra za kulturo" ter destruktivnost znotraj umetniških korpusov in sindikalnih struktur.