V Klubu K4 se obeta novo vstajenje roza diska

Ljubljana, 31. marca - Društvo Škuc in Klub K4 sta združila moči in za nocoj pripravljata obuditev priljubljene serije klubskih večerov K4 Roza. Na dogodku, poimenovanem K4 Roza Resurrection, bodo za zabavo ob DJ-jih Karin Bossman, Volku in Maju z VJ-jem 5237 poskrbeli tudi MC Hellstar Luna S. S., go go plesalci ter madami Cocoblow in Fafalina.