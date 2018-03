Sviz želi, da se stranke opredelijo do njegovih stavkovnih zahtev

Ljubljana, 29. marca - Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na politične stranke naslovil dopis, s katerim jih poziva, naj se opredelijo do stavkovnih zahtev. "S tem želimo razpravo o vzgoji in izobraževanju vsiliti kot predvolilno temo," je na novinarski konferenci povedal glavni tajnik Branimir Štrukelj.