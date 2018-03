Nova aplikacija za samodiagnozo bolezenskih simptomov

Ljubljana, 29. marca - Ob pojavu kakšnih zdravstvenih težav se danes pogosto obrnemo na splet, kjer pa so pogosto zelo napačne in zavajajoče informacije. Zato je podjetje Mea diagnosis razvilo aplikacijo Moja diagnoza, s katero bodo lahko uporabniki sami izdelali informativno diagnozo. Aplikacija je namenjena informiranju in ne nadomešča obiska pri zdravniku.