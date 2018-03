V Miamiju slovo Raonića, Svitoline in Venus Williams

Miami, 29. marca - Argentinec Juan Martin del Potro, zmagovalec minulega teniškega turnirja v Indian Wellsu, je še naprej zelo "vroč", saj je dosegel 15. zmago zapored. Na turnirju v Miamiju je s 5:7, 7:6 (1) in 7:6 (3) izločil Kanadčana Miloša Raonića in se uvrstil v polfinale. V ženskem delu turnirja sta se poslovili četrta in šesta nosilka.