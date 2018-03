Vitezi izgubili proti najslabši ekipi zahoda

Las Vegas, 29. marca - Hokejisti Vegas Golden Knights, ki so si s tekmo proti Coloradu že v svoji prvi sezoni v NHL priigrali končnico, so tokrat gostili najslabšo ekipo zahodne konference Arizona Coyotes in izgubili z 2:3. Pri gostih se je najbolj izkazal Kevin Connauton, ki je dosegel dva zadetka.