Towns s 56 točkami volkove približal končnici

Minneapolis, 29. marca - Karl-Anthony Towns je v severnoameriški košarkarski ligi NBA s 56 točkami dosegel strelski rekord kariere in popeljal Minnesota Timberwolves do zmage s 126:114 nad Atlanta Hawks, s tem pa korak bližje uvrstitvi v končnico. Volkovi, ki lovijo prvi nastop v play-offu po letu 2004, so si tako malce opomogli po porazu proti Memphisu.