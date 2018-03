LTH Castings in Celje izpadla iz igre

Ljubljana, 28. marca - V skupini za obstanek v košarkarski ligi Nova KBM je po štirih krogih bolj ali manj jasno, da se za uvrstitev v elitno druščino, se pravi za prvi dve mesti, potegujejo le še štiri ekipe. Zlatorog in Hopsi Polzela sta na vrhu še brez poraza, Mesarija Prunk in Terme Olimia imata polovični izkupiček, LTH Castings in Celje pa sta še brez zmage.