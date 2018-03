Celjani zadnji udeleženci zaključnega pokalnega turnirja

Ljubljana, 28. marca - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so zadnji udeleženci zaključnega turnirja pokalnega tekmovanja, ki bo predvidoma 14. in 15. aprila. V današnji četrtfinalni tekmi so v domači dvorani premagali Maribor Branik z 32:26 (15:15). Že prej so si vozovnice na zaključni turnir zagotovili Krka, Koper 2013 in Jeruzalem Ormož.