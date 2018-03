Spopad navijačev in policije v Pireju

Atene, 28. marca - Le dva dneva po tem, ko so grški klubi dobili sporočilo, da lahko nadaljujejo prvenstvo, je v Pireju prišlo do izgredov navijačev Olympiacosa. Ti so pred enim od hotelov, v katerega je prišel grški finančni minister Euclid Tsakalotos, nasilno protestirali proti odločitvi domače zveze, ki jim je zaradi izgredov na tekmi proti AEK-u vzela tri točke.